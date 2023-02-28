الأمم المتحدة تطالب بتوفير 4.3 مليار دولار لعمليات الإغاثة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ظل استمرار المعاناة التى يعيشيها اليمن الذى مزقته الحرب، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية هناك تشهد أزمة من بين الأشد على مستوى العالم.

ونقلت المنظمة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله، حسبما أفاد الموقع الرسمى للمنظمة، إن الهدنة "أعطت مكاسب حقيقية للناس" بعد سنوات من الموت والنزوح والدمار والمجاعة والمعاناة.

وأضاف "مع ذلك، تستمر الاحتياجات الإنسانية فى الارتفاع حيث لا يزال أكثر من 21 مليون يمنى، أى ثلثى السكان ، بحاجة إلى المساعدة والحماية".

وتابع أن المجتمع الدولى لديه القوة والوسائل لإنهاء هذه الأزمة، ويبدأ ذلك بتمويل نداءنا بالكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة.

ومضى جوتيريش يقول "منذ ما يقرب من ثمانى سنوات، تحمل سكان اليمن وطأة القتال المستمر ضد ميليشيات الحوثى، كما يهدد الجفاف والفيضانات الشديدة حياة الناس وسلامتهم ورفاههم".

علاوة على ذلك، على الرغم من أن المجتمعات تعمل فوق طاقتها، إلا أن اليمن يستضيف حوالى 100،000 لاجئ وطالب لجوء من دول أخرى مزقتها الحرب.