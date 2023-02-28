أوكرانيا: المساعدات الدولية سمحت لقطاع الطاقة بتحقيق الاستقرار

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الطاقة الأوكرانى جيرمان جالوشينكو، اليوم الإثنين، بأن المساعدات التى قدمها الشركاء الدوليون سمحت لقطاع الطاقة الأوكرانى بالتصدى للهجمات الروسية وتحقيق الاستقرار فى الأداء.





وشكر جالوشينكو، خلال زيارته إلى ستوكهولم وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، الجميع على دعمهم، ليس فقط بالمال ولكن بالمعدات اللازمة عالية الجهد، لافتا إلى أن هذا يسمح لأوكرانيا بالوقوف ضد الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة.

وأشار إلى أنه يخطط لمناقشة المزيد من تنسيق الجهود فى الساحة الدولية مع زملائه الأوروبيين من أجل تشديد الضغط على روسيا وتقليل نفوذها فى أسواق الطاقة، فضلاً عن التعاون المتعلق باستعادة نظام الطاقة الأوكرانى.

وفى إطار زيارته إلى ستوكهولم، عقد جالوشينكو اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأوروبيين، وزير الطاقة السويدى إيبا بوش، ووزير الطاقة البلغارى روزين خريستوف، ووزيرة الطاقة البلجيكية تينى فان دير سترايتين؛ لبحث قضايا أمن الطاقة وزيادة استقلال القطاع، فضلا عن مساعدة أوكرانيا فى حربها.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن نادى الأعمال الزراعية الأوكرانى -تزامنًا مع مرور نحو عام على اندلاع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022- أن الاتجاهات السلبية فى إنتاج الحبوب الأوكرانية خلال عام 2022 هى "عواقب الحرب التى شنتها روسيا ضد البلاد".

وأشار نادى الأعمال الزراعية الأوكرانى، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الاوكرانية، إلى انخفاض إنتاج محاصيل الحبوب فى أوكرانيا بنسبة 37% إلى 53.9 مليون خلال عام 2022، بالإضافة لانخفاض إنتاج البذور الزيتية فى أوكرانيا بنسبة 24% إلى 17.5 مليون طن.

وأوضح أن الانخفاض فى حجم إنتاج المحاصيل نتج عن عدة عوامل، منها التلوث بالألغام فى المناطق المحررة، بالإضافة إلى حملة الحصاد الصعبة والممتدة بشكل كبير بسبب الطقس الممطر فى الخريف الماضى.

وفى عام 2022، أشار إلى أن صناعة الثروة الحيوانية فى أوكرانيا عانت نتيجة تراجع زراعة المحاصيل والعمليات العسكرية، مما أسفر عن انخفاض إنتاج جميع أنواع اللحوم بنسبة 11% إلى 3 ملايين طن مقارنة بعام 2021، مضيفا أن بعض مرافق إنتاج المواشى تعرضت للتدمير أو قتل حيوانات المزرعة أثناء الأعمال العدائية.

وأضاف نادى الأعمال الزراعية الأوكرانى أن كل هذه الاتجاهات السلبية هى عواقب الحملة العسكرية التى شنتها روسيا ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن القطاع الزراعى الأوكرانى مستعد لمزيد من العمل لضمان الأمن الغذائى ليس فقط للشعب الأوكرانى ولكن أيضًا للعالم بأسره.