محلل سياسى: روسيا قد تضرب أسلحة الناتو إذا استمر دعمه لأوكرانيا

وأوضح، خلال مداخلته عبر سكايب مع برنامج "منتصف النهار" تقديم الإعلامية مروة فهمى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا أو هزيمتها لكنها بدأت الحرب لتحريك المفاوضات بشأن الضمانات التى تريدها موسكو لحماية أمنها ومجالها الحيوى من قوات الناتو.
وتابع أن تأخر الدعم العسكرى بالأسلحة التقليدية بسبب تهديد الرئيس الروسى مع بدء الحرب فى 24 فبراير 2022 أن أى دعم سيقدم إلى أوكرانيا من حلف الناتو سيقابل برد ساحق، ما جعل دول الحلف تتريث قبل دعم أوكرانيا.
ولفت إلى أن ناتو لجأ إلى دعم أوكرانيا بشكل تدريجى، بداية من الخوذات وأدوات الاتصال، وصولا إلى الدبابات، وأن الخط الأحمر الذى قد يشعل الأوضاع إذا قرر الناتو إمداد أوكرانيا بطائرات إف 16، لأن المدرجات الأوكرانية فى المطارات غير مجهزة لهذا النوع من الطائرات، بالتالى ستقلع من دول حلف الناتو لتضرب أهدافا روسية، وبالتالى سترد روسيا بضرب هذه المطارات، ما سيستدعى تدخل الناتو عسكريا، وإذا حصل ستقرر روسيا تفعيل قوة الردع النووى.
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