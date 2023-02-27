بايدن: مخاوف الأمريكيين بشأن عمري مشروعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 11:27 مساءً - رد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجددًا على مخاوف الأمريكيين بشأن تقدمه في العمر، وما إذا كان يؤهله ذلك للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد بايدن (80 عاما) في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية، إن المخاوف بشأن عمره "مشروعة تماما"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال: "من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري، ومن المشروع تماما القيام بذلك".

وأردف: "والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو شاهدوا كيف حالي".

وسيكون جو بايدن، هو أكبر رئيس في تاريخ أمريكا، عن عمر 82 عاما، عندما يؤدي اليمين إذا أعيد انتخابه في العام المقبل 2024.

وأثار عمر بايدن مخاوف من جانب الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وأصرّت سفيرة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة، عضوة الحزب الجمهوري نيكي هايلي، في خطتها الافتتاحية لخوض ترشحها للرئاسة لعام 2024 في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن أي شخص يزيد عمره عن 75 عاما يجب أن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية.

ومع ذلك، رفض البيت الأبيض الهجمات الأخيرة بشأن صحة بايدن وتقدمه في السن، إذ قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، إن "الجمهوريين لعبوا ببطاقة العمر وفشلوا".

وفي الأسبوع الماضي، واجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى مشكلات في الحفاظ على توازنه، إذ تعثر خلال صعوده إلى الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى واشنطن من بولندا.

وسقط بايدن للأمام في منتصف الطريق تقريبا، خلال صعوده إلى الطائرة في مطار وارسو.

وسرعان ما وقف الرئيس واستمر في الصعود، قبل أن يلتفت موجهًا تحية سريعة إلى مودعيه ليدخل بعدها إلى مقصورة الطائرة، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.