الخارجية الروسية: نستعد للرد على العقوبات الأمريكية والكندية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن موسكو تعد تدابير متبادلة للرد على العقوبات الأمريكية والكندية، مُضيفة أن روسيا ستستمر فى فرض العقوبات المضادة الروسية على أساس مبادئ المعاملة بالمثل الصارمة والحتمية.

كما أشارت إلى أن القيود الأمريكية والكندية تم فرضها لتقويض الإمكانات الصناعية والمالية لروسيا و"فصلها" عن العلاقات الاقتصادية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن "هذه المحاولات، التى تم توقيتها لتتزامن مع الذكرى السنوية للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، لا طائل من ورائها ولا معنى لها مثلها مثل الأقاويل التى يتم ترديدها فى الغرب بشأن استمرار بشأن الهزيمة الاستراتيجية لموسكو".

وأعلنت كندا، يوم الجمعة الماضى، دعم جديد لأوكرانيا بقيمة أكثر من 32 مليون دولار كندى، لدعم تعزيز الأمن والاستقرار فى أوكرانيا، فى الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بجانب الكشف عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس.

كما أعلن البيت الأبيض أنه تقرر زيادة الرسوم المفروضة على أكثر من 100 منتج معدنى وتعدينى وكيماوى روسى بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار، فيما يعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية ضد روسيا مع حلول الذكرى الأولى لبدء العمليات الروسية فى أوكرانيا.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة "ستزيد تكاليف دخول الألومنيوم سواء المصهور أو المصبوب فى روسيا إلى السوق الأمريكية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.