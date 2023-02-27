13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 فبراير 2023 11:07 مساءً - دوت الخليج :- شهد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة توقيع 13 اتفاقية في قطاعات الزِّراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسَّيارات الكهربائية وإدارة النُّفايات، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، وتوفِّر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدُّول الأربع. جاء ذلك خلال رعايته الاجتماع الثالث للَّجنة العُليا للشَّراكة الصناعيَّة التَّكاملية اليوم الأحد، والتي تضمُّ الأردن ومصر والامارات والبحرين.

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