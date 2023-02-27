رئيسة المفوضية الأوروبية: نلتزم العمل بجميع بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قالت أرسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن التوصل إلى العمل بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية لم يكن بالأمر السهل، وأنه كان لا بد من الاستماع لمخاوف بعضنا البعض بدقة، والأهم من ذلك الاستماع لمخاوف الشعب فى أيرلندا الشمالية، موضحة أن التوصل لاتفاق مع بريطانيا يصب فى مصلحة الجميع.





وأضافت "فون دير لاين" فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، جمعها برئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية": "أتذكر أول مناقشات لنا، وكنا على وشك أن نقدم التزامًا كبيرًا كنا قد بدأناه منذ بضعة أشهر حول كيفية دعم القوات الأوكرانية، ولطالما تشجعت على تلك الخطوة فى ظل الصراع الجيو سياسى".

وذكرت: "بمقدورى أنا وريشى سوناك أن نعمل بعقول منفتحة وعزيمة لأننا ملتزمان بصورة عامة بإيجاد حل عملى للشعب فى أيرلندا الشمالية، حيث نلتزم العمل بجميع بنود البروتوكول".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "اليوم يمكننا أن نشعر بالفخر والاعتزاز لأننا أوفينا بهذه الالتزامات، وتوصلنا إلى اتفاقية من حيث المبدأ بموجب إطار العمل المتعلق بأيرلندا الشمالية، الذى يسمح لنا ببدء صفحة جديدة، ويقدم حلولًا طويلة الأمد يمكننا من خلالها أن نشعر بالثقة، خاصة أن بنود الاتفاق تتصدى لجميع مخاوف الشركات التجارية".

وشددت قائلة: "عملنا سويا من أجل إزالة الصعوبات التى كانت تعترض علاقتنا المشتركة وكان من الضرورى بمكان أن نضع الأمور فى نصابها الصحيح".