القاهرة الإخبارية.. ماكرون: إفريقيا تتميز بقوة ثقافية واقتصادية وعلمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ماكرون" فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، حول استراتيجية بلاده فى قارة إفريقيا، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية": "لدينا مصير مشترك مع القارة السمراء، وتعمل باريس على التوجه نحو دول القارة وتتعامل مع واقع أمنى جديد، قائلًا: "حان الوقت لتحديد علاقاتنا مع البلدان الإفريقية".

وأوضح الرئيس الفرنسى أن الأرض الإفريقية ليست أرض بؤس وإنما تفاؤل، إذ تتميز إفريقيا بقوة ثقافية واقتصادية وعلمية.

مشيرًا إلى أنه إذا حدث تناغم مع دول القارة ستكون من الأسواق الاقتصادية الأكثر نشاطًا فى العالم، وأكبر مراكز للنمو العالمى فى العقود المقبلة.

وأكد الرئيس الفرنسى أنه لا يمكن أن نقيس تأثير علاقاتنا مع الدول الإفريقية بناء على عملياتنا العسكرية، لافتًا إلى أن دور بلاده فى مالى خلال 10 سنوات تمثل فى تقديم تضحيات من الجنود الفرنسيين والجيش المالى من أجل تحقيق الانتصار على الإرهابيين، مشددًا على أن ذلك سيظل مصدر فخر كبير لنا ولحلفائنا.