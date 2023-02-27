القاهرة الإخبارية: وزيرة الخزانة الأمريكية فى زيارة مفاجئة لكييف

جدة - نرمين السيد - توجهت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، فى زيارة مفاجئة إلى كييف، اليوم الاثنين، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا فى حربها مع روسيا وتعزيز المساعدات الاقتصادية الأمريكية التى تهدف لدعم جهود أوكرانيا فى الحرب.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التقت "يلين" بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ومسؤولين حكوميين كبار بعد أيام من دخول الحرب عامها الثانى؛ لتؤكد من جديد على المساعدات الأمريكية التى وعد بها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع فى كييف.

وقالت "يلين" لرئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال: "ستساند الولايات المتحدة أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك".

وفى لقاء خاص مع زيلينسكى عُقد بعد ظهر اليوم، قالت وزارة الخزانة إن يلين أشادت "بقيادته وتصميمه فى مواجهة الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة".

وأضافت الوزارة أن "يلين" رحّبت بإجراءات زيلينسكى لتعزيز الحوكمة والتصدى للفساد، وهى الإجراءات اللازمة لضمان إنفاق المساعدات الاقتصادية الأمريكية إنفاقًا مسؤولًا.

وقال زيلينسكى من خلال قناته على تيليجرام: "تدعمنا الولايات المتحدة بقوة منذ الأيام الأولى من هذه الحرب، ليس فقط بالأسلحة، ولكن أيضًا على الصعيد المالى".

وأضاف "من الضرورى زيادة تشديد العقوبات لحرمان روسيا من القدرة على تمويل الحرب".