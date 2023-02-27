القبض على 9 إرهابيين في 3 محافظات عراقية

القبض على 9 إرهابيين في 3 محافظات عراقيةأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، الإطاحة بتسعة عناصر من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية أن "بعمليات نوعية وبجهود حثيثة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات صلاح الدين، والفرق (الثامنة والعاشرة والحادية عشرة) وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية القيادات المذكورة، جرى نصب كمائن محكمة في محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 9 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء داقوق وكركوك والشرقاط والرمادي في سيطرتي الشهيد محمد الكروي والكيلو 35 وناحيتي الرياض والملتقى".

وأوضحت أنه "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أُصولياً".