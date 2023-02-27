خوف أوكراني من شن روسيا هجومًا كبيرًا على زابورويجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 08:27 مساءً - حذر مسؤول عسكري أوكراني، من إمكانية شن القوات الروسية هجومًا كبيرًا على قوات أوكرانيا وذلك في ناحية زابورويجيا، مشيرًا إلى إن المعارك مازالت محتدمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقع أن تكثف القوات الروسية هجماتها باتجاه محور زابوريجيا.

وتتخوف أوكرانيا، من هجوم روسي مضاد خلال الربيع، بينما يقول البعض إن الهجوم بدأ بالفعل.

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يأتي ذلك، فيما قال القائد الروسي السابق، إيجور جيركين، إن قوات الجيش الروسي المنتشرة في أوكرانيا غير قادرة على هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية.

وبالنظر إلى الحرب حول الذكرى السنوية الأولى لبداية الصراع الشامل، ناقش ضابط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السابق ومدون الحرب القومي، إيجور جيركين، المكاسب والتراجعات الروسية في أوكرانيا على مدار الأشهر ال 12 الماضية.

وبعد خوض معارك رئيسية في العام الماضي، تحدث جيركين، المعروف أيضا بالاسم المستعار إيجور ستريلكوف، عن المكاسب الروسية في صيف عام 2022 حول مستوطنات دونباس في بوباسنا وكرمينا وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكن في مناطق أخرى كان التقدم الروسي “ضئيلا أو غير موجود”.

وقال جيركين إنه بعد أن سيطرت القوات الروسية على قرية بيسكي في دونيتسك في أغسطس، فإن عمليات الهجوم المضاد الشاملة التي قام بها الجيش الأوكراني في خاركيف “هزمت قواتنا”.