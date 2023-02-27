بوتين يقرر توقيع أول عقد خدمة عسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، يتم تحميل المرسوم على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات بدءً من اليوم، الاثنين.
وذكر المرسوم، أنه سيتم إبرام عقد الخدمة العسكرية الأول مع الأجانب الذين يتم تجنيدهم كجنود ورقيب لمدة اثنى عشر شهرًا.
كان التشريع الروسى ينص على إبرام عقود الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة خمس سنوات.
يذكر أن الخريف الماضى، وقع بوتين مرسومًا يسمح للأجانب الذين أبرموا عقدًا مع القوات المسلحة الروسية بالحصول على الجنسية الروسية بموجب إجراء مبسط - دون تقديم تصريح إقامة أو الامتثال لمتطلبات التأهيل الإلزامى لمدة خمس سنوات.
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