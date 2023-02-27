سوناك: آفاق جديدة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك إن المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبى كان بينهما أوجه خلاف فى السابق، لكنهما يظلان شريكين يربطهما تعاون خاصة فى دعم أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "سوناك" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن بريطانيا تعمل على تحقيق التوازن مع الاتحاد الأوروبى. موضحًا أن اتفاق اليوم يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، كما سيدفع نحو تأمين متطلبات المواطنين فى أيرلندا الشمالية.

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