روسيا تتوعد الاتحاد الأوروبى: العقوبات الجديدة لن تمر دون رد

جدة - نرمين السيد - قالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبى، إن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو تفتقر للشرعية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت البعثة فى بيان، اليوم الإثنين، أن "إجراءات الاتحاد الأوروبى التقييدية التالية ضد روسيا، مثل كل الإجراءات السابقة غير شرعية، لقد تم تبنيها دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالى فهى غير قانونية. لا يسع الاتحاد الأوروبى إلا أن يعى هذا الأمر، وأن يدرك أن جميع التزاماته بميثاق الأمم المتحدة ليست سوى كلمات جوفاء". وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى أدرج لأول مرة فى حزمة العقوبات حظرًا على عبور "ترانزيت" عدد من السلع عبر الأراضى الروسية، فى محاولة للضغط على العلاقات التجارية مع دول ثالثة. وفى وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبى الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا.

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