العالم اليوم - مؤتمر "إنفستوبيا" 2023 ينطلق في أبوظبي الخميس المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 فبراير 2023 07:19 مساءً - تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر "إنفستوبيا" 2023 يومي الخميس والجمعة المقبلين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال من أكثر من 40 دولة، وذلك بالشراكة مع منتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و"كريبتو دوت كوم".

يناقش المؤتمر، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، ثلاثة محاور وهي، استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا: "تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا في وقت بالغ الأهمية عالميا، حيث نشهد تحولات هيكلية في الأسواق واتجاهات الاستثمار عالميا، مدفوعة بالتقدم غير المسبوق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتوجه المتزايد للتحول نحو استثمارات اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون".

ويتضمن مؤتمر"إنفستوبيا" هذا العام، بالشراكة مع "سولت"، 35 جلسة وطاولة مستديرة يشارك فيها أكثر من 100 متحدث من المستثمرين وقادة الفكر وصناع القرار لمناقشة مواضيع مختلفة مثل تخصيص الأصول، والذكاء الاصطناعي، والأسواق الناشئة، والاستثمار في المشاريع، والأصول الرقمية، والتنقل، والتكنولوجيا الحيوية وغيرها.

ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية عديدة، من أبرزها استكشاف الاستثمارات الكامنة في الأسواق الناشئة بين بلدان الجنوب، وثورة التكنولوجيا المالية، وفرص الازدهار في اقتصاد اليوم، وتحفيز الاقتصادات الجديدة، وإعادة تصوّر التنمية الاقتصادية الإقليمية من خلال التمويل، والنفاذ إلى الأسواق غير المستغَلّة، ونمو الاستثمارات الخاصة، والأمن الغذائي خلال التغير المناخي، والاتجاهات في الثروات العائلية، والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وما وراء الحدود .. توظيف إمكانات التجارة العالمية للاستثمار والنمو، وكيف ستغير تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" سياسات التمويل.

وتستضيف إنفستوبيا 2023 أيضا سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة المغلقة من قبل مجلس الأعمال الكندي-الإماراتي، و"بيزنيز فنلاند"، إضافة إلى الاجتماعات الاستثمارية التي تجمع قادة المؤسسات المالية وغير المالية العالمية لمناقشة مجالات التعاون وفرص الاستثمار.

كما ستشهد إنفستوبيا الإعلان عن شراكات واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى مشاريع جديدة في قطاع التكنولوجيا الصحية.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن 56 بالمئة من المشاركين في مؤتمر إنفستوبيا 2023 يأتون من داخل الإمارات، و44 بالمئة من دول العالم الأخرى (أكثر من 100 جنسية)، 75 بالمئة منهم من القطاع الخاص و13 بالمئة من القطاع العام، فيما 6 بالمئة من الأوساط الأكاديمية والطلابية، بالإضافة إلى 6 بالمئة من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.