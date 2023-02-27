جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الإثنين- "إن العقوبات الغربية ضد روسيا ستستمر، ويمكن أن نرى أن لدى الغرب عجزا معينا فى اختيار الأهداف للعقوبات، وهذا يتضح من الإدراج غير المنطقى لبعض الأشخاص أو الكيانات القانونية فى قائمة العقوبات".
وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض، فى وقت سابق، الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، والتى طالت صندوق الرفاه الوطنى الروسى ووسائل إعلام روسية، منها "RT العربية"، حيث تم حظر بثهما فى دول الاتحاد وكذلك حظر توزيع محتوى وكالة أنباء "سبوتنيك" باللغة العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: العقوبات الغربية ضد روسيا ستستمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.