الكرملين: العقوبات الغربية ضد روسيا ستستمر

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الإثنين- "إن العقوبات الغربية ضد روسيا ستستمر، ويمكن أن نرى أن لدى الغرب عجزا معينا فى اختيار الأهداف للعقوبات، وهذا يتضح من الإدراج غير المنطقى لبعض الأشخاص أو الكيانات القانونية فى قائمة العقوبات".

وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض، فى وقت سابق، الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، والتى طالت صندوق الرفاه الوطنى الروسى ووسائل إعلام روسية، منها "RT العربية"، حيث تم حظر بثهما فى دول الاتحاد وكذلك حظر توزيع محتوى وكالة أنباء "سبوتنيك" باللغة العربية.