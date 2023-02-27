بالبنط العريض.. ليليان سامانيجو المرأة التى حظرت الإخوان فى باراجواى- فيديو

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أبرز المعلومات عن مقدمة مشروع القانون: اسمها ليليان سامانيجو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضوة فى حزب كولورادو مواليد العاصمة أسونسيون فى 25 فبراير 1965 ترفض جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية لجماعة الإخوان ترى أن الجماعة تقدم المساعدة الأيديولوجية لجماعات العنف

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