موسكو: عقوبات سول تؤثر على التسوية بشبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "موسكو تشعر بخيبة أمل من توسيع كوريا الجنوبية العقوبات ضد روسيا"، مضيفة أن عقوبات سول تؤثر على التسوية بشبه الجزيرة الكورية.
وتابعت زاخاروفا أن القيود الجديدة التى تفرضها كوريا الجنوبية أظهرت قدرة سول المحدودة على ممارسة سياسة مستقلة تجاه روسيا، مؤكدة أن هذا القرار سيضر بلا شك بالتعاون الروسى الكورى الجنوبى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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