مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف أسباب زيارة الرئيس الفرنسى إلى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - يبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، جولة فى إفريقيا، وسط توقعات بأن يوضح فى خطابه بقصر الإليزيه استراتيجيته بشأن القارة فى السنوات الأربعة المقبلة، من أجل تعميق العلاقات "الفرنسية - الإفريقية".





وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن الرئيس الفرنسى سيلقى كلمة مهمة لتوضيح الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية التى تتخذها باريس السنوات المقبلة مع إفريقيا.

وأضاف شقير، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن ماكرون أدلى بتصريحات فى وقت سابق مفادها أن فرنسا تعرضت لحملة تشويه الفترة الماضية داخل القارة الإفريقية، التى تُعد الأقرب لنظيرتها الأوروبية، وسط محاولات "صينية - روسية" حثيثة للتسلل إلى القارة السمراء لإزاحة باريس.

ونوه شقير بأن الرئيس الفرنسى سيزور أنجولا والجابون والكونغو الديمقراطية، والكونغو، ومن المقرر أن يحضر قمة "حماية الغابات" بالجابون.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأمن الغذائى سيكون على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسى بهدف مساعدة الدول الإفريقية التى تضررت جراء الحرب "الروسية - الأوكرانية"، والتعاون العسكرى والاستراتيجى.

وأكد أن فرنسا لن تترك الساحة لروسيا والصين، فى محاولة منها لاستعادة دورها من خلال تقريب المصالح المشتركة بين قارتى إفريقيا وأوروبا، خصوصًا على مستوى الجانب الاقتصادى.