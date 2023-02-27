«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تحذر الصين من إرسال «عتاد فتاك» لروسيا

جدة - نرمين السيد - حذرت الولايات المتحدة، الصين من إرسال أسلحة فتاكة إلى روسيا، حيث قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، إن الصين لم تتخذ أى خطوات لتقديم "عتاد فتاك" إلى روسيا، لاستخدامه فى عمليتها العسكرية بأوكرانيا.





وبحسب تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أوضحت أمريكا أن أى خطوة من هذا القبيل، ستكون لها عواقب وخيمة، وقال جيك سوليفان لشبكة "إيه بى سى"، إنه "من حق بكين المضى قدمًا فى تقديم مساعدات عسكرية، لكن ذلك سيكلفها غاليًا". كما حذر مسؤولون أمريكيون الصين من العواقب المحتملة، وقال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية لشبكة "سى بى إس"، إنهم واثقون من محاولات الصين توفير عتاد فتاك، لكن ليس لديهم الدليل.

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