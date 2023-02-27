بريطانيا تدين عنف المستوطنين فى نابلس وتدعو لتقديمهم إلى العدالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت القنصلية البريطانية فى إسرائيل -فى بيان صحفى- أن "مشاهد مروعة لعنف المستوطنين فى حوارة والقرى المجاورة أمس، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين وإحراق عشرات المنازل والشركات والمركبات، يجب تقديم المستوطنين المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة".
وكان السفير البريطانى لدى إسرائيل نيل ويجان، قد وصف فى تغريدة على "تويتر"، اليوم مشاهد اعتداء المستوطنين على أهالى بلدة حوارة وحرق المنازل والمركبات بـ"المروعة".
وقال السفير ويجان إن "إسرائيل بحاجة إلى التعامل مع عنف المستوطنين، هذه أنباء مروعة، وأنا أدين مثل هذا العنف الذى يفاقم الوضع فى الضفة".
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