أول تعليق من بكين بشأن رغبة زيلينسكى فى لقاء الرئيس الصينى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية -خلال إفادة صحفية- "إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح للغاية، والذى يتلخص فى تعزيز محادثات السلام والعمل من أجل تسوية سياسية، لقد حافظنا على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بما فى ذلك أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكترونى.

تأتى هذه التصريحات توضيحا لإمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الصينى شى جين بينج، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وكان زيلينسكى قد صرح يوم 24 فبراير بأنه يعتزم لقاء نظيره الصينى.

وفى الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسى فى أوكرانيا، أوضحت وزارة الخارجية الصينية موقفها من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ونشرت وثيقة تتكون من 12 نقطة، وقال زيلينسكى إنه لا يحب كل نقاط خطة السلام الصينية، مضيفا أنه يمكن العمل مع الجانب الصينى على بعض هذه النقاط.