وأضاف حسين مشيك، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتبر أن العقوبات التى فرضها الغرب على روسيا، حربًا اقتصادية شُنت على الاقتصاد الروسى، وتحدث عنها خبراء الاقتصاد أنها العقوبات الأكبر التى تتعرض لها دولة فى التاريخ.
وتابع: "تعرضت روسيا لحجم عقوبات هو الأكبر فى العالم، حيث تجاوزت 10 حزم من العقوبات سواء فى الفن والرياضة والسياسة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى عدة شرائح من المجتمع الروسى طالتها هذه العقوبات".
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية، إلى أن "ما صرح به لافروف لمس المواطن الروسى، حيث أن الحكومة الروسية استطاعت من خلال الإجراءات أن تتكيف مع هذه العقوبات وتواجهها من خلال إجراءاتها.
ونوه بأن الرئيس بوتين أشار إلى أن "مجموعة بريكس مثلا تسعى كثير من الدول للانضمام إليها، وهناك عدة دول تطالب بالانضمام إلى هذه المجموعة نظرًا إلى أن هذه المجموعة تعنى وتؤكد ما تطمح إليه روسيا، وتؤكد بأن العالم سيكون متعدد الأقطاب، وأن زمن القطب الواحد ولى على الساحة الدولية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: العقوبات المفروضة على روسيا الأكبر فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.