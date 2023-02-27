مراسل «القاهرة الإخبارية»: العقوبات المفروضة على روسيا الأكبر فى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن المواطن الروسى لمس بالفعل ما صرح به وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بأن موسكو استطاعت أن تهزم وتفشل المشروع الغربى الساعى لتفكيك روسيا وهزيمتها فى المعركة الحالية.





وأضاف حسين مشيك، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتبر أن العقوبات التى فرضها الغرب على روسيا، حربًا اقتصادية شُنت على الاقتصاد الروسى، وتحدث عنها خبراء الاقتصاد أنها العقوبات الأكبر التى تتعرض لها دولة فى التاريخ.

وتابع: "تعرضت روسيا لحجم عقوبات هو الأكبر فى العالم، حيث تجاوزت 10 حزم من العقوبات سواء فى الفن والرياضة والسياسة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى عدة شرائح من المجتمع الروسى طالتها هذه العقوبات".

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية، إلى أن "ما صرح به لافروف لمس المواطن الروسى، حيث أن الحكومة الروسية استطاعت من خلال الإجراءات أن تتكيف مع هذه العقوبات وتواجهها من خلال إجراءاتها.

ونوه بأن الرئيس بوتين أشار إلى أن "مجموعة بريكس مثلا تسعى كثير من الدول للانضمام إليها، وهناك عدة دول تطالب بالانضمام إلى هذه المجموعة نظرًا إلى أن هذه المجموعة تعنى وتؤكد ما تطمح إليه روسيا، وتؤكد بأن العالم سيكون متعدد الأقطاب، وأن زمن القطب الواحد ولى على الساحة الدولية".