البيت الأبيض: واشنطن ستواصل جهودها لدفع عملية السلام فى اجتماع شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن واشنطن ستواصل جهودها لدفع عملية السلام خلال اجتماع شرم الشيخ فى مارس المقبل، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ومن جانبه، ثمن الرئيس الأمريكى جو بايدن، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة. وتعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون فى ختام اجتماع، عقد الأحد، فى مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن، بخفض التصعيد على الأرض.

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