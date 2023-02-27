سفير بريطانيا بإسرائيل: مشاهد اعتداءات المستوطنين فى نابلس «مروعة»

جدة - نرمين السيد - وصف السفير البريطانى لدى إسرائيل نيل ويجان، اليوم الإثنين، مشاهد اعتداء المستوطنين على أهالى بلدة حوارة بنابلس وحرق المنازل والمركبات بـ "المروعة".





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