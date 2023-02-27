وزير الخارجية السورى: مصر لعبت دورا مهما فى مجابهة تداعيات الزلزال

جدة - نرمين السيد - وأضاف المقداد، فى مؤتمر صحفى جمعه بوزير الخارجية سامح شكرى، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن مصر كان لها دور كبير فى مساعدة سوريا لمجابهة تداعيات الزلزال، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية لسوريا عبّرت عن تلاحم شعبى البلدين.
ولفت إلى أن لقاء الرئيس السورى ووزير الخارجية سامح شكرى، تضمن التشاور بشأن تداعيات الزلزال، كما تناولت العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين.
وأعرب عن تقديره لاستضافة مصر للمواطنين السوريين، الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى مغادرة بلادهم.
وتضمنت زيارة وزير الخارجية سامح شكرى سوريا، لقاء عدد من المسؤولين السوريين، على رأسهم الرئيس الأسد.
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