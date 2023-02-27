العالم اليوم - صندوق الثروة السيادي التركي يخصص مليار دولار لدعم البورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 فبراير 2023 12:22 مساءً - يخطط صندوق الثروة السيادي التركي ضخ سيولة نقدية في البورصة الرئيسية بالبلاد عبر الصناديق المتداولة في السوق في محاولة لمنع سوق الأسهم من الهبوط.

وبحسب بلومبرغ، سيخصص الصندوق السيادي التركي (TVF) ما لا يقل عن مليار دولار في البداية لصناديق الاستثمار في مؤشرات البورصة " ETFs"، والتي يديرها بنك حكومي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.

وتعتبر هذه خطوة إضافية إلى جانب المحاولات السابقة لدعم الأسهم منذ أن استأنفت بورصة إسطنبول التداولات بعد توقفها بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في 6 فبراير، حيث قامت الحكومة في البداية بتوجيه أموال صناديق التقاعد إلى سوق الأسهم من أجل عكس الاتجاه الهابط عقب الكارثة الطبيعية.

تتمثل الخطة الجديدة في استخدام صناديق الاستثمار التي تديرها شركة "زراعات بورتفوي"، ذراع إدارة الأصول التا

بعة لبنك "زراعات". وتقوم هذه الصناديق الاستثمارية بالتداول على المؤشرات المختلفة المتعلقة ببورصة إسطنبول.

تبلغ القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "BIST100"، حوالي 220 مليار دولار. وبلغ متوسط حجم التداول في الشهر الماضي نحو 160 مليون دولار يوميا، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وكانت الحكومة التركية اضطرت إلى وقف التعاملات في بورصة إسطنبول لخمس جلسات عقب الزلزال الذي أدى إلى حالة من الذعر في السوق وسط عمليات بيع مكثفة وخسائر كبيرة للأسهم.