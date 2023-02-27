العالم اليوم - يصيب خمس الأطفال والمراهقين.. تعرف على اضطراب الأكل

انتم الان تتابعون خبر يصيب خمس الأطفال والمراهقين.. تعرف على اضطراب الأكل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 فبراير 2023 12:22 مساءً - قد يتبع الأطفال والمراهقون عادات معينة تخص الطعام، وقد تدل على إصابتهم باضطراب الأكل الذي يؤثر سلبا على صحتهم.

ويصيب الأكل المضطرب واحدا من بين كل خمسة أطفال، وفق نتائج 32 دراسة، أجريت في 16 دولة.

ووجدت النتائج أن خمس الأطفال والمراهقين في العالم يعانون اضطراب الأكل، وهو مصطلح يصف عددا لا يحصى من عادات الأكل غير الطبيعية.

ومن بين هذه العادات، فرط الشهية أو نقصها أو اتباع نظام غذائي متكرر أو تقلبات مزمنة في الوزن أو شعور بالذنب بعد الأكل أو القيء بعد الأكل أو الكذب والسرية بشأن تناول الطعام.

ويقول الخبراء إن "هذه الأعراض لا يمكن تجاهلها لأنها قد تتفاقم وقد تعرض الإنسان للأمراض المزمنة".

لكن ما يزيد الأمر صعوبة أنه لا يمكن ملاحظة أعراض اضطراب الأكل بسهولة، كما لا يمكنك معرفة المصاب به من خلال مظهره أو شكله، بالإضافة إلى أن بعض الأطفال والمراهقين يتعمدون إخفاء هذه المشكلة.

من جهتها، قالت خبيرة التغذية، هناء أبو السعود، في حديثها مع "دوت الخليج":