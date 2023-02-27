العالم اليوم - الإعلان عن الموعد الجديد لإطلاق أطول رحلة عربية للفضاء

انتم الان تتابعون خبر الإعلان عن الموعد الجديد لإطلاق أطول رحلة عربية للفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 فبراير 2023 12:22 مساءً - أعلنت شركة "سبيس إكس"، اليوم الاثنين، عن الموعد الجديد لإطلاق مهمة Crew 6، التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد إلغاء المحاولة بسبب مشاكل فنية في اللحظات الأخيرة.

وأفادت سبيس إكس بأن موعد إطلاق مهمة Crew 6 سيكون يوم الثاني مارس المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق المهمة على متن مركبة "دراغون"، التابعة لشركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، وصولا إلى محطة الفضاء الدولية، قبل أن تجبر مشكلة فنية في اللحظات الأخيرة شركة سبيس إكس، التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، على إلغاء محاولة لإطلاق أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

وتوقف العد التنازلي مع بقاء دقيقتين فقط على الإقلاع منمركز كينيدي للفضاء.

ومع تبقي جزء من الثانية فقط على الانطلاق، لم يكن هناك وقت للتعامل مع المشكلة التي كانت في نظام اشتعال المحرك.

وكان اثنان من رواد الفضاء الأربعة من ناسا، مربوطين في الكبسولة فوق صاروخ فالكون. عندما أعلنت سبيس إكس أن الوقود سيبدأ في الخروج من الصاروخ، أجاب قائد الفريق ستيفن بوين "سنجلس هنا في الانتظار."

وكان من المتوقع أن يستغرق الأمر قرابة الساعة.

وكان من المقرر أن ينقل مركز محمد بن راشد للفضاء البث المباشر لما اعتبر أطول مهمة عربية إلى الفضاء.

وتعد مهمة crew6 أول مهمة طويلة الأمد لأي رائد من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ومنذ أيام كان فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قد استقبلوا النيادي وزملاءه من أعضاء فريق مهمة Crew-6، وهما رائدا فضاء أميركيان وثالث من روسيا، فور وصولهم إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.