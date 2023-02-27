الجيش الصينى: نراقب عن كثب طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق تايوان

جدة - نرمين السيد - حذر الجيش الصينى، اليوم الإثنين، من أن الممارسات الأمريكية تهدد الاستقرار والوضع الإقليمى، لافتًا إلى أنه يراقب عن كثب طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق تايوان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وشدد الجيش الصينى، على معارضته بشدة لتحليق مقاتلة أمريكية فوق مضيق تايوان. وتشتعل التوترات بين الصين وأمريكا بسبب تايوان، منذ أشهر طويلة، وسط توقعات العسكريين باشتعال معركة بين القطبين العالميين بسبب السيادة على تايوان.

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