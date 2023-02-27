فرنسا تدعو الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى وقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - دعت فرنسا جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى تجنب تأجيج العنف ووقف التصعيد، وذلك على خلفية أعمال العنف المستمرة فى الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما فى بلدة حوارة فى جنوب محافظة نابلس.





وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان نشر اليوم الإثنين - أن فرنسا تتابع بقلق شديد الأحداث التى وقعت فى بلدة حوارة والتى تنذر بالتصعيد والخروج عن السيطرة.

وشددت على أن العنف ضد المدنيين غير مقبول، داعية على وجه الخصوص الحكومة الإسرائيلية كجزء من مسؤوليتها كقوة احتلال إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبى أعمال العنف.

وفى بلدة "حوارة"، قام مستوطنون بحرق عدد من المنازل والسيارات، وقال سكان من "نابلس" إن المستوطنين حولوا "حوارة"، التى قتل بها إسرائيليان، إلى ثكنة عسكرية مُغلقة، وأظهرت مقاطع فيديو انتشارا مكثفا لقوات الجيش على طول الطريق الرابط بين مفرق "حوارة" ووسط مدينة "نابلس"، وذلك على خلفية مقتل مستوطنين إسرائيليين فى إطلاق نار فى البلدة.

وتأتى أعمال العنف هذه بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى البلدة القديمة فى "نابلس" يوم الأربعاء الماضي، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا، من بينهم مسنان، وإصابة نحو 100 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة.