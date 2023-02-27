«القاهرة الإخبارية»: اجتماع العقبة يسعى لحماية أمن الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أكدت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمان، أهمية توقيت اجتماع مسؤولين من مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وأمريكا، بالعقبة، لإيقاف الهجوم الإسرائيلى على نابلس الفلسطينية.





وقالت آية السيد، خلال رسالتها على الهواء، إن الاجتماع الخماسى من مسؤولين بالدول الخمس، يسعى للوصول إلى حل سلمى، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ووضع هدنة فى الداخل الفلسطينى.

وأوضحت، أن الاجتماع الخماسى، يعتبر الأول منذ فترة طويلة، الذى يجمع وفودا فلسطينية وإسرائيلية على طاولة حوار واحدة، بعد جهود مصرية أردنية أمريكية، لإيقاف عمليات الاقتحام المتزايدة من الجانب الإسرائيلى، خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم اعتقال 150 ناشطا مقدسيا.

كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الخماسى، على إيقاف عمليات الاستيطان الإسرائيلى، ووقف العمليات أحادية الجانب من الحكومة الإسرائيلية الممتدة منذ 6 شهور، وإقرار بإيقاف أى استيطان جديد لمدة 6 شهور.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة شرم الشيخ المصرية ستحتضن الشهر المقبل اجتماعًا بين الأطراف المصرية والأردنية والفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية؛ من أجل تنفيذ البنود على أرض الواقع، منوهة إلى أن الأردن يعول على مصر وأمريكا والمجتمع الدولى؛ لتنفيذ البنود والمراقبة على تنفيذها.