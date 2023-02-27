المعارضة البيلاروسية تدمر طائرة روسية فى مهبط قرب مينسك

جدة - نرمين السيد - وقال فراناك فياكوركا، أحد المستشارين الرئيسيين للمعارضة البيلاروسية البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا، عبر تويتر، إن "أنصاراً أكدوا نجاح عملية خاصة تهدف إلى تفجير طائرة روسية نادرة فى مهبط طائرات ماتشوليشى قرب مينسك".
وأضاف فياكوركا أن "بيلاروسيّان نفذا العملية" باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً أنهما "غادرا البلاد وهما بأمان".
ولم يحدد طراز الطائرة الروسية المستهدفة، لكنه قال إن تكلفتها بلغت 330 مليون يورو. وبحسب وسائل إعلام مقربة من المعارضة، فإن الطائرة المستهدفة من طراز "إيه-50" ومخصصة لأغراض الاستطلاع والقيادة.
بدورها، قالت تيخانوفسكايا عبر تويتر: "فخورة بكل البيلاروسيين الذين يواصلون مقاومة الاحتلال الروسى الهجين لبيلاروس والنضال من أجل حرية أوكرانيا".
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