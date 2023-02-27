بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسى فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا ثلاثة آلاف و385 دبابة و6 آلاف و621 من المركبات المدرعة و2380 من النظم المدفعية و475 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوى و300 طائرة و288 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و248 من المركبات وخزانات وقود و2048 طائرة بدون طيار".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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