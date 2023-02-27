العالم اليوم - "أدنوك" تزيد حجم الطرح الأولي لـ"أدنوك للغاز" إلى 5 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 فبراير 2023 11:20 صباحاً - قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، زيادة حجم الحصة المطروحة للاكتتاب العام الأولي في شركة "أدنوك للغاز"، إلى 5 بالمئة، استجابة إلى الطلب الكبير من المستثمرين على الطرح.

وقالت "أنوك للغاز" في بيان إنها ستطرح الآن حوالي 3.8 مليار سهم بما يعادل 5 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، بعد أن أعلنت سابقا أنها ستطرح حوالي 3 مليارات سهم تمثل 4 بالمئة من رأس مال الشركة.

وبمجرد فتح باب الاكتتاب في الطرح يوم الخميس الماضي، اقتنص المستثمرون جميع الأسهم المطروحة في غضون ساعات قليلة، في إشارة إلى الإقبال الكبير على الطرح الذي يعد الأكبر في دولة الإمارات، كما أنه الأكبر على مستوى العالم منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وقالت "أدنوك" إن "قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، وسوف يعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج".

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، فإن ذلك يعني أن قيمة الطرح ستبلغ تقريبا من 2.4 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار (8.6 مليار درهم إماراتي إلى 9.3 مليار رهم إماراتي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس 2023.

وذكر البيان أن فترات الاكتتاب للطرح الخاص بالأفراد في الإمارات، والطرح الخاص بالمساهمين المؤهلين لن تتغير، وستنتهي يوم الأربعاء 1 مارس 2023 ويوم الخميس، 2 مارس 2023، على التوالي.

وكانت أدنوك أعلنت أن النطاق السعري للطرح يتراوح بين 2.25 درهم إماراتي إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، ما أن قيمة الشركة ستتراوح بين 47 و50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم).