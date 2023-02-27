الاحتلال يقتحم جنين.. ومستوطنون يحاولون دهس صحفيين بـ نابلس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب غرب جنين وقريتى الطيبة ورمانة، وداهمت عدة أحياء فيها، وشرعت بعمليات تمشيط، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقال شهود عيان فى محافظة "نابلس" الشمالية إن عددا من الصحفيين، تعرض لمحاولة دهس من مستوطنين، أثناء تغطية الأحداث فى بلدة حوارة، جنوب نابلس.