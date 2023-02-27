اليابان: ندرس شراء 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية، قال ممثلو الأحزاب المعارضة إن هذا العدد تم إعلانه من قبل النواب من الحزب الحاكم أثناء جلسة لجنة الميزانية لمجلس النواب اليابانى.
وأعلن وزير الدفاع اليابانى، ياسوكازو هامادا، فى الأسبوع الماضى عن خطط طوكيو لتوقيع عقد مع الولايات المتحدة حول شراء صواريخ "توماهوك" المجنحة بالجملة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم شراء هذه الصواريخ عبر نظام "المساعدة العسكرية الأجنبية" الذى يستخدم عادة لتوريد السلاح الدفاعى أمريكى الصنع. وأضاف أن طوكيو تأمل بأن يتم توقيع هذا العقد فى عام 2023 المالى الذى سيبدأ فى 1 أبريل القادم.
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