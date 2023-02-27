وزير كورى شمالى يرد على توقعات توريث السلطة لابنة كيم جونغ أون

وأضاف وزير الوحدة الكورى الشمالى فى تصريحات ببرنامج "نيوز شو مع كيم هيونج-جونج" الإذاعى لـ "سى بى إس"، أنه حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة إلى "كيم جو-إيه" من الآن فصاعدًا، هناك سؤال حول ما إذا كانت المرأة قادرة على قيادة نظام كوريا الشمالية الذى يركز على الجيش.
وأشار إلى أنه على أى حال، تظهر كوريا الشمالية علامات واضحة على أنها تستعد للجيل الرابع من خلافة السلطة، لكنه يعتقد بأنه سيكون من الصواب الاستمرار فى مراقبة ما إذا كانت كيم جو-إيه ستكون خليفة أم لا.
وكانت ابنة الزعيم الكورى الشمالى قد ظهرت علنًا 7 مرات، بما فى ذلك ظهورها فى حفل وضع حجر الأساس لبناء شارع جديد فى منطقة سوبو فى بيونج يانج، فى يوم 25 فبراير مع والدها.
وحول وجود الابن الأول للزعيم كيم جونج-أون، قال الوزير إنه كانت هناك علامات على احتمال وجود الابن، لكنها ليست واضحة، مضيفًا أن ما يمكن الحديث عنه رسميًا الآن، هو أن لدى كيم جونغ-أون، الابنة كيم جو-إيه، وابن أو ابنة أصغر، ومن غير الواضح الآن، ما إذا كان لديه ابن أكبر أم لا.
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