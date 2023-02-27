جدة - نرمين السيد - على وقع احتدام العمليات العسكرية فى شرق أوكرانيا، دخلت العملية العسكرية الروسية فى عامها الثانى، فيما بدأت التقارير تتحدث عن تحضيرات لهجوم كبير بين الجانبين بعد انتهاء فصل الشتاء.





وحسبما ذكر الإعلامى أحمد أبو زيد فى تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، فهناك تقارير متضاربة حول الطرف الذى سيبادر بهجوم واسع، إذ تشير تقارير إلى أن الهجوم سيكون روسيًا بحسب الروايات المتعددة، فيما تشير أخرى إلى أن الغرب يعد الجيش الأوكرانى لشن هجوم كبير للسيطرة على دونباس والقرم. وتقول كييف إن الهجوم يهدف إلى تحرير جميع الأراضى الأوكرانية، بما فى ذلك جزيرة القرم. وترهن أوكرانيا الهجوم بتزويدها بأسلحة الغرب، إذ أن دبابات الغرب عامل الحسم لأوكرانيا فى معركة الربيع. كما أشار التقرير إلى محاولات أوكرانية لاستغلال خسائر روسيا العسكرية، فى حين تنتظر موسكو إتمام تدريب قواتها الإضافية. وترجح التقارير وقوع هجوم روسى مباغت يسبق أوكرانيا،

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من يبدأ هجوم الربيع؟ «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات حرب روسيا وأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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