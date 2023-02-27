أوكرانيا: قصف روسى على زابوريجيا بصواريخ إس -300

وقال القائم بأعمال رئيس البلدية أناتولى كورتييف "إنه تم ضرب البنية التحتية المدنية غير السكنية مرتين، كما تم الإبلاغ عن أضرار بينما لم يصب أشخاص، وربما سقطت إحدى القذائف الروسية فى الماء ويتم العمل على توضيح التفاصيل".
وأشار بيان للإدارة العسكرية إلى أن القصف وقع قرابة الساعة 1:00 فجرا، وسمع دوى انفجارات فى مناطق مختلفة من زابوريجيا وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
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