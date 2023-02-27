أوكرانيا: إسقاط 11 طائرة روسية بدون طيار خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الإثنين، أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 11 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" كانت تحلق فى سماء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه فى ليلة أمس، رصدنا تحليق 14 طائرة بدون طيار معادية للروس من نوع شاهد فوق أراضى أوكرانيا. وأضاف البيان "من الساعة 23.00 حتى الصباح بالتوقيت المحلى، استخدم المحتلون الروس 14 طائرة بدون طيار من نوع شاهد فوق أراضى أوكرانيا. ووفقا للمعلومات الأولية، أسقط المدافعون الأوكرانيون 11 طائرة بدون طيار".

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