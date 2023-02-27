سيناتور أمريكى: الصين تخطط لتزويد روسيا بمئات المسيرات

جدة - نرمين السيد - وقال ماكول: "لدينا تقارير استخباراتية تفيد بأنهم يفكرون فى إرسال مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا".
وحذر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد فى تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.
وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، فى رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ذلك.
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