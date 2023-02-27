زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين

وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 41.87 درجة شمالاً وخط الطول 79.85 درجة شرقاً.
ويبعد مركز الزلزال 84 كيلومترا عن مدينة آكسو و670 كيلومترا عن حاضرة المنطقة أورومتشى.
ولم يتم الإبلاغ عن أى خسائر مادية أو بشرية حتى الوقت الحالى، حسب السلطات المحلية، إلا أنه بعد وقوع الزلزال، أرسلت سلطة الإطفاء المحلية مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة.
ولم تتأثر عمليات إمداد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز والشركات الرئيسية للبتروكيماويات عقب الزلزال، مع مواصلة أعمال الإنتاج والتشغيل اليومية كالعادة.
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