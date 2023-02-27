زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الصينى لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ونسو بولاية آكسو فى منطقة شينجيانج شمال غربى الصين فى الساعة الـ7:58 صباح اليوم الإثنين.





وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 41.87 درجة شمالاً وخط الطول 79.85 درجة شرقاً.

ويبعد مركز الزلزال 84 كيلومترا عن مدينة آكسو و670 كيلومترا عن حاضرة المنطقة أورومتشى.

ولم يتم الإبلاغ عن أى خسائر مادية أو بشرية حتى الوقت الحالى، حسب السلطات المحلية، إلا أنه بعد وقوع الزلزال، أرسلت سلطة الإطفاء المحلية مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة.

ولم تتأثر عمليات إمداد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز والشركات الرئيسية للبتروكيماويات عقب الزلزال، مع مواصلة أعمال الإنتاج والتشغيل اليومية كالعادة.