الرئيس الأوكرانى: ضغط أوكرانيا والعالم على روسيا سيستمر

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكي، فى خطابة اليومي: "نختتم هذا الأسبوع بحدث دبلوماسى قوي، لأول مرة منذ 32 عاما، فقد زار وفد رفيع المستوى من السعودية أوكرانيا"، معتبرًا أن "هذه علامة أخرى على احترام أوكرانيا".

وأشار زيلينسكى إلى أنه فى يوم الاثنين الماضي، كان الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كييف، وكذلك رئيس صندوق النقد الدولي، وفى يوم الثلاثاء، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى كييف، وكذلك وفد من الكونجرس الأمريكي، وفى اليوم التالى أجرى زيلينسكى محادثة مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، بالإضافة إلى محادثة هى الأولى فى تاريخ العلاقات الثنائية مع رئيس أوغندا، ومحادثة مع رئيس باكستان، وأخرى مع رئيس إستونيا.

وأضاف زيلينسكى أنه فى يوم الخميس زار رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز كييف، مشيرا إلى التصويت التاريخى المهم للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار أوكرانيا بشأن السلام والسلامة الإقليمية، وأيدته 141 دولة.

ولفت زيلينسكى إلى أنه فى يوم الجمعة زار رئيس الوزراء البولندى كييف، ووصلت دبابات القتال الحديثة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وتابع زيلينسكي: "الآن كان لى لقاء جيد آخر مع وزير خارجية السعودية، وكانت هذه أول زيارة رسمية بهذا المستوى لممثل عن هذا البلد، وبالطبع نحن نعمل من أجل مستوى أعلى من الزيارات والعلاقات، لكننا حصلنا الآن أخيرا على تفاعل".

وعبَّر زيلينسكى عن شكره للسعودية فى تحقيق نتائج ملموسة وحساسة للأوكرانيين، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن أسرى الحرب.