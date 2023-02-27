زلزال بقوة 5.5 درجة فى إندونيسيا

وأضاف المركز أن الزلزال وقع فى الساعة 01:26 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت العالمى المتفق عليه.
وأشار إلى أن مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو فى جزيرة سولاوسي.
ولا توجد حتى الآن أى معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
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