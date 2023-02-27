زيلينسكى يقيل قائد العمليات العسكرية فى دونباس

جدة - نرمين السيد - ونشر المرسوم على الموقع الإلكترونى لمكتب زيلينسكي، ولم يتم الكشف عن الأسباب. وتم تعيين موسكالوف قائدا لعمليات القوات المشتركة فى مارس الماضي. وأكد قائد فى قوات "فاغنر" الروسية الخاصة فى وقت سابق أن 1740 م تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية بجمهورية دونيتسك الشعبية فى إقليم دونباس.

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