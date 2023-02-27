وسائل إعلام أوكرانية: إسقاط 3 مسيرات فى سماء كييف

جدة - نرمين السيد - بينما قالت قيادة عمليات شمال أوكرانيا، إنه تم إسقاط 3 طائرات انتحارية مسيرة روسية فى سماء العاصمة كييف. وكانت قد أفادت وسائل إعلامية، أن صفارات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف بعد سماع أصوات انفجارات فى أجواء المدينة والسلطات تدعو المواطنين للنزول إلى الملاجئ.

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