العالم اليوم - هجوم بالطائرات المسيّرة يستهدف تشيرنيهيف شمالي كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:20 صباحاً - قالت الإدارة العسكرية في أوكرانيا إن الدفاعات الجوية تتصدى لتهديد جوي فيما يبدو أنها هجمات روسية بمسيرات إيرانية الصنع من نوع شاهد في منطقة تشيرنيهيف شمالي العاصمة كييف.

وأكد حاكم إقليم تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة من نوع شاهد في الإقليم.

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