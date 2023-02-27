ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 64 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات ولاية ساو باولو "حتى الآن، تم تأكيد مقتل 64 شخصا"، حددت من بينهم هوية "20 رجلا و17 امرأة و18 طفلا". وفى غضون 24 ساعة هطل فى مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 مليمترا من الأمطار، أى أكثر من ضعف المعدل الشهرى للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية. وفى هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة والواقعة على مسافة نحو 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انزلاق تربة حوالى خمسين منزلا.

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