الأفندى يحلل للقاهرة الإخبارية أهداف الطرح الصينى لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأفندى، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى وائل عبد المجيد فى برنامج "ملف اليوم" المذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة بشكل عام مكتملة، لكنها دون تفاصيل، فهى مبادرة لإنهاء الصراعات فى العالم، فالصين تعلم جيدا أن الحرب الأوكرانية إذا انتهت بهزيمة روسيا، أو إذا تخلصت أمريكا من روسيا، فإن الهدف التالى سيكون بكين نفسها.

وتابع: إذن المبادرة كاملة هى ضد التدخل الأمريكى، فهى تضمن رفض الحرب الباردة، أو تسليح الدول فى مواجهة دول أخرى، أو عدم دخول دولة فى حلف عسكرى لتهدد دولة أخرى، وهى نفس مبادئ منظمة الأمن والسلام فى أوروبا.

وأوضح أن المبادرة لا تهدف إلى إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، بل تهدف إلى عدم اندلاع حرب أخرى بهذه الشاكلة، فبنود المبادرة هى نفسها المطالب التى طالبت بها روسيا مجلس الأمن قبل اندلاع الحرب فى فبراير 2022.